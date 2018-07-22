Afaq Aslanın masaj salonunda çılpaq FOTOsu yayıldı

22 июля 2018 23:29

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Azərbaycanlı müğənni Afaq Aslanın daha bir qalmaqallı fotosu yayılıb.

Yenicag.az xəbər verir ki, açıq-saçıq fotoları ilə gündəmə gələn ifaçı bu dəfə mesaj salonundan fotosunu paylaşıb.

Onun bu fotosu heç də birmənalı qarşılanmayıb. Fotoya görə Afaq Aslanı biabır edənlər də olub.

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