Afaq Aslanın masaj salonunda çılpaq FOTOsu yayıldı
22 июля 2018 23:29 152
Day.Az представляет новость на азербайджанском языке
Azərbaycanlı müğənni Afaq Aslanın daha bir qalmaqallı fotosu yayılıb.
Yenicag.az xəbər verir ki, açıq-saçıq fotoları ilə gündəmə gələn ifaçı bu dəfə mesaj salonundan fotosunu paylaşıb.
Onun bu fotosu heç də birmənalı qarşılanmayıb. Fotoya görə Afaq Aslanı biabır edənlər də olub.
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