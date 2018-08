Şou ulduz həmkarını bəyənmədi - O dodaqlar, o paltar, fu... - FOTO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

"Final gecəsinə baxdım. Orada Laura Andersonun davranışı, xüsusilə də makiyajı və geyimi çox pis təsir bağışladı. O dodaqlar, o paltar, fu... Çox pis idi".

Britaniyanın İTV telekanalındakı "The Only Way Is Essex" realiti-şousunun sabiq ulduzu Loren Qucer İnstagram-dakı profilində İTV2 telekanalındakı "Love İsland"ın iştirakçısı, qısa zamanda populyarlaşmış Laura Andersonla bağlı fikirlərini bölüşüb.

31 yaşlı L.Qucerin fikrincə, L.Anderson "əyalət gözəlçəsi" təsiri bağışlayıb.

