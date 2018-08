Röyanın mahnısı plagiatdır? - Bəstəkar açıqladı - ViDEO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Elnarə Xəlilova Əməkdar artist Röya Ayxanın "Mənə sevgidən bəhs et" mahnısının dünya şöhrətli ulduz Uitni Hyustonun "I have nothing" mahnısı ilə oxşar olduğunu iddia edib.

Sözügedən mahnının sözləri bəstəkar Zülfi Bədəlovundur.

Day.Az bildirir ki, bəstəkar məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Z.Bədəlov mahnının plagiat olduğu iddialarını qəbul etməyib:

"Elnarə xanım savadlı müğənnidir, lakin ondan bu addımı gözləməzdim. Kompozisiyaların sadəcə əvvəlində oxşarlıq var, musiqilər tamamilə fərqlidir. O mahnı hara, mənim yazdığım hara? Əvvəllərinin oxşar olması bəstəkarın günahı deyil, birbaşa aranjimançıya aid olan işdir. Aranjimançı mahnını o cür hiss edib, o cür görüb. Sadəcə 5 saniyə oxşayır deyə bu boyda həngamə çıxartmaq nəyə dəyər? Elnarə xanımın iddiası mənə gülməli gəlir. O, musiqiçi həmkarının uğuruna sevinməlidir".

Z.Bədəlov daha sonra Sinan Akçıl kimi türkiyəli məşhurlardan iş təklifləri aldığını deyib:

"Üç ay əvvəl Sinan Akçılla Melda "Demesinler" adlı mahnımı ifa edib. Bu yaxınlarda türkiyəli müğənnilər Berkay "Ben sadece" və İrem Derici "Yazsın bana" adlı mahnılarımı oxuyub. Sentyabrda isə Hande Ünsalla əməkdaşlıq edəcəyik". (Publika.az)

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin: