Sağlamlığa güc verən qidaların siyahısı

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Mütəxəssislər insan sağlamlığı üçün yararlı olan bitkilərin (meyvə-tərəvəzlərin) siyahısını hazırlayıblar.

Day.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, siyahıda 60-a yaxın bitki yer alıb.

Moruq - C vitamini, kalsium, dəmir, folikasitlə zəngindir. Virus və bakteriyalardan qoruyur, xərçəng yaranma riskini azaldır.

Avokado - Tərkibində doymamış yağ asidləri var. Ürək və qan dövranı üçün faydalıdır. Xərçəngdən qoruyur.

Kələm - C vitamini, az miqdarda B vitamini, kalsiumli ağ və qırmızı kələm immuniteti gücləndirir, streslə savaşır.

Noxud - Protein, maqneziumla boldur. Xolestrolu salır, bağırsaq xərçəngi riskini azaldır.

Brokoli - Maqnezium, A və C vitamini ilə zəngindir. Xərçəngdən qoruyur, əzələləri gücləndirir.

Qoz-findıq - B və E vitamini, dəmir var. Sakitləşdirir, yuxu gətirir və stresi azaldır.

Dana əti - Ətdə dəmir, protein var. O, soyuqdəyməni, öskürək və qripə qarşı yaxşı vasitədir.

Dəniz məhsulları - Tərkiblərində Omega3 yağ asidi olur. Xolestrolu tənzimləyir, infarkt riskini azaldır.

Pomidor - Folikasitlə zəngin olan pomidor xərçəngin bəzi növlərindən qoruyur, hüceyrəmi yeniləyir.

Alma - Dəmir, A-C vitamini mənbəyi olan alma immuniteti gücləndirir, infarkt riskini azaldır.

Alça - Dəmir və B vitamini ilə boldur. Bədəndəki artıq suyun çıxarılmasına yol açır, enerji verir.

Buğda - Buğda beyni və sinirləri bəsləyir, yaddaşı və zehni gücləndirir.

Lobya - Dəmir, kalsium, B və C vitamini, protein tərkibli bu məhsul qan və hüceyrə yaranmasına kömək edir.

Quş üzümü - Tərkibində C vitamini, kalsium var. Əsəb və immuniteti gücləndirir.

Qreyfurt - Folikasit, C vitamini var. Qan təzyiqini azaldır, qan yaradır.

Yerkökü - A vitamini var. Spermanı artırır, infeksiyalardan qoruyur.

İspanaq - A vitamini, folikasit, maqnezium, E vitamini ilə zəngindir. Sinirləri gücləndirir. Xüsusilə hamilələrə tövsiyə edilir.

Qovun - Maqnezium və kalsium tərkibli qovun bədəndə suyu tənzimləyir.

Qırmızı üzüm - Yüksək təzyiqdən əziyyət çəkənlər üçün faydalıdır.

İtburnu - C və E vitamini, dəmirlə boldur. Soyuqdəymə, qripə qarşı qoruyur.

Kivi - C vitamini və sairə başqa minerallar ilə zəngindir. Çəkini azaldır. İmmuniteti gücləndirir.

Limon - C vitaminin məbəyidir. Limon mədə xərçəngi riskini azaldır.

Göbələk - Kalsium, maqnezium tərkibli göbələk əzələləri gücləndirir, saç və dırnaqlara faydalıdır.

Mərcimək - Yorğunluğu aradan qaldırır, stresdən qoruyur.

Qarğıdalı - Maqnezium və B vitamini mənbəyidir. Streslə savaşır, bağırsaq xərçənginin qarşısını alır.

Banan - B6 vitamini, maqnezium var. Rahataladır və yatmağa kömək edir.

Çobanyastığı - C vitaminli çöl çiçəyi ürək xəstəliklərindən qoruyur, stresi azaldır.

Kartof - Tərkibində minerallar, C vitamini, protein var. Xərçəngdən qoruyur, bədəni toksinlərdən təmizləyir.

Pendir - Protein, kalsium var. Sümükləri gücləndirir, sinirləri qoruyur.

Portağal - Meyvə B və C vitamini, kalsium, seleniumla boldur. Bədəndəki artıq suyun ifraz edilməsinə kömək edir.

Sarımsaq - İmmuniteti gücləndirir.

Soya yağı - E vitamini, proteinli yağ xərçəng riskini azaldır.

Süd - Kalsium, D, A və B2 vitaminləri ilə zəngindir. Sümükləri gücləndirir, bağırsaq xərçənginə qarşı faydalıdır.

Qara turp - C vitamini, kalsium, dəmir mənbəyidir. İmmuniteti gücləndirir və qan dövranını yaxşılaşdırır.

Bibər - A və C vitamini ilə bol bibər baş ağrısının dərmanıdır.

Qatıq - Ağartı kalsium, B12 vitamini ilə zəngindir. Bağırsaq xərçənginə yoluxmadan qoruyur.

Yulaf - Tərkibində karbonhidrat, dəmir, maqnezium, B vitamini var. Enerjivericidir.

Zeytunyağı - Doymamış yağ asidi, E vitamini ilə zəngindir. Xolestrolu tənzimləyir, hüceyrələri qoruyur.

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.