Validə Abbasova ad gününü belə keçirir - FOTO

"Miss millenium" gözəli Validə Abbasovanın ad günüdür.

Day.Az-ın axşam.az-a istinadən məlumatına görə, keçmiş model özəl gününü İtaliyanın İskya və Kapri adalarında keçirir.

Abbasova istirahətdən şəkillərini İnstaqram səhifəsində paylaşıb.



Xatırladaq ki, V.Abbasova 1998-ci ildə "Miss press Azerbaijan", 2000-ci ildə "Miss Millenium" seçilib.

2004 və 2010-cu illərdə "Best Model of Azerbaijan", "Best model of the World" yarışmalarının prezidenti olub.

Kamilla adlı bir qızı var.

