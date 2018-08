"Bacarırısınzsa, siz də edin!" - Fahişə cəmiyyətə meydan oxudu

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

"Fahişəlik edirəmsə, bu, mənim seçimimdir. Həyatıma, nə işlə məşğul olmağıma kimsə müdaxilə edə bilməz. Yəni yaxşı edirəm fahişəlik edirəm. Bacarırsınızsa, siz də edin. Mən bu yalançı, köhnəlmiş doqmalarla və iyrənc "mənəviyyat kodeksi" ilə yaşayan cəmiyyətə meydan oxuyuram".

15 yaşından bəri fahişəliklə məşğul olan Paula Keyks belə deyib.

Milli.Az bildirir ki, o, Paper Magazinin "Ofisdən kənarda: Seks işçiləri həyat hekayələrini bölüşürlər" (Out of Office: Sex Workers Share Their Stories) adlı reportajının 7 "qəhrəman"ından biridir.

ABŞ-da məşhur olan seksoloq Şelbi Sells bu qadınlarla danışıb, onların nə üçün vücudlarını satdıqlarını aydınlaşdırmağa çalışıb.

Bu yeddi fahişə arasında kulinar, bağban, kompüter mütəxəssisi, müəllim, hətta sürücü də var. Daha doğrusu, onların ixtisasları belə olsa da, fahişəliyə üstünlük verirlər.

"Fahişəlik mənim seçimimdir. Peşmanam?! Düşünmürəm. Bədənimi satmaqdan həzz alıram demirəm, yox. Hər kişi ilə kiçik, qısamüddətli olsa da, eşq macərası yaşayıram. Yataqda hər şeyi sınayırıq. Və bu, mənimçün maraqlıdır. Açığı, bir kişi ilə yaşamaq çətin olardı mənə. Belə həyatı ağlıma da gətirə bilmirəm", - Paula Keyks deyib.

Karmenif adlı qadın isə hələ kollecdə oxuyanda təcavüzə məruz qaldığını, sonra universitetdə təhsil alanda kampusda iki dəfə zorlandığını deyib.

"İndi "dominant qadın" obrazındayam və müştərim olan kişiləri idarə edirəm. Dominantlıq qanımdadır. Belədirsə, niyə pul qazanmamalıyam ki?! Ağıllı insanam. Öyrəndim və hiss etdim ki, kimsə bədənimə sahib çıxa bilməz. Kimsə "o mənimdir" deyə bilməz. Ailə mənim üçün mənasız fetişdir. Axı niyə həyatımı bir kişiyə həsr etməli, bədənimi bir kişiyə qurban etməliyəm?! Vaxtımdan və bədənimdən yararlanmaq istəyirsən?! Buyur, pul ver! Yoxsa havayı faydalanmaqla həzz almaq, sonra da buna emosional, romantik adlar verib nəyəsə haqq qazandırmaq nə lazım?!"

Mişelsə hesab edir ki, əslində, ailələri dağılmaqdan qoruyur, boşanmaların qarşısını alır.

"Arvadlarından küsən, onlara hirslənən kişilər yanıma gəlirlər. Biz də stress yükünü azaldırıq. Biz olmasaq, onlar boşanarlar. İnsanlar mənə "sən fahişəsən, sən axmaqsan" deyəndə nifrət edirəm. Hamı mənə ağıl öyrətmək istəyir. Kim deyib ki, fahişələr axmaq, bisavad qadınlardır?!" - Mişel söyləyib.

