Məşhur supermodel cazibədar bədənini nümayiş etdirdi - FOTO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Məşhur supermodel Kendall Cenner sosial şəbəkə paylaşımı ilə yenə maqazin mediasının gündəmini zəbt edib.

Milli.Az xəbər verir ki, 22 yaşlı model şəxsi 95 milyonluq Instagram səhifəsində yarıçılpaq şəklini yayıb.

Yataq otağında çəkilən fotoları qısa zamanda 4 milyona yaxın insan bəyənib.

Qeyd edək ki, 1995-ci il təvəllüdlü Kendall "Keeping Up with the Kardashians" şousundan sonra məşhurlaşıb. Amerikalı model erməni pornoulduz Kardaşyanın ögey bacısıdır.

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.