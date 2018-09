Nyutonun qiyamət proqnozu: Bu tarixdə İsa qayıdacaq və qiyamət başlayacaq

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

1643-1727-ci illərdə yaşamış dünya şöhrətli ingilis fizik İsaak Nyutonun dünyanın sonu barədə qeydləri tapılıb.

Milli.Az qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, avstriyalı alim Florian Freistetter bu barədə "ISAAC NEWTON: The Asshole Who Reinvented The Universe" kitabında məlumat verib.



Fizikin qeydlərində bildirilib ki, 2060-cı ildə Həzrəti İsa dünyaya qayıdacaq və insanlara qiyamət barədə xəbərdarlıq edəcək. Din və Tanrı anlayışlarına yaxınlığı ilə bilinən Nyutonun bu nəticəyə "İncil"də oxuduğu mətnlərə əsasən gəldiyi təxmin edilir. O, qiyamətin 2060-cı il və daha sonra gələ biləcəyini vurğulayıb. Freistetterə görə, 2060-cı il yeni tarixi, müharibə, fəlakət və ya yeni dini dövrü təmsil edir.

Qeyd edək ki, son illərdə bir çox qiyamət proqnozları verilib. Ötən ilin 27 sentyabr, bu ilin 25 yanvar tarixləri ən çox səs-küy gətirən proqnozlardan olub.

