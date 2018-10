Şok kadrlar: məşhur əsər hərracda doğrandı - VİDEO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Dünyanın ən məşhur və ən sirli strit-art rəssamı sayılan britaniyalı Benksinin məşhur "Girl With Balloon" ("Hava şarlı qız") əsəri Lonndonda keçirilmiş "Sotheby's " hərracında 1,042 milyon funt-sterlinqə satılıb.

Milli.Az Daily Mail-ə istinadən bildirir ki, əsərin satıldığı elan olunan kimi tabloda hərəkət başlanıb. Əsər aşağı sürüşüb, doğranıb.

Tablonun çərçivəsində gizlədilmiş şreder uzaqdan idarə olunan qurğu vasitəsilə işə salınıb.

Əsəri doğrayan isə müəllifin özü olub.

"Girl With Balloon" əsərini 2002-ci ildə Benksi Londonun Şordiç səmtindəki nəşriyyatın fasadına çəkmişdi. Daha sonra o, əsəri hazır trafaretə rəng püskürməklə, aeroqrafiya vasitəsilə təkrar yaratmışdı.

Benksi əsərinin doğrandığı anların əks olunduğu videonu İnstagram profilində hərraclarda satış zamanı deyilən "Going, going, gone..." ("Satılır, satılır, satıldı...") sözləri ilə müşayiət edib.

O, daha sonra yeni video paylaşıb: "İllər əvvəl əsərin çərçivəsinə şreder yerləşdirdim. Demişdim axı - əsər satılsa doğranacaq. "Məhv etməyə meyl də yaradıcılıq istəyidir", - bunu Pablo Pikasso demişdi".

Benksinin Pikassoya şamil etdiyi sözlər, əslində, rus filosof Mixail Bakuininə məxsusdur.

44 yaşlı Benksinin kim olduğu bilinmir. Dəqiq bilinən, sadəcə, onun İngiltərənin Bristol şəhərində doğulmasıdır.

2017-ci ildə keçirilmiş sorğuda britaniyalılar "Girl With Balloon" əsərini "Ən sevimli əsər" adlandırıblar.

Hərracdakı olaydan sonra "Sotheby's"in çağdaş sənət departamentinin rəhbəri Aleks Branzik deyib "Deyəsən, bizi, sadəcə, benkslədilər" ("It appears we just got Banksy-ed").

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin: