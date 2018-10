Erməni Kardaşyanlar ailəsində qalmaqal - Rəzalət! - FOTO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

ABŞ-ın ən populyar realiti-şou ulduzlarından biri, pornoqrafik videoları yayılandan sonra məşhurlaşan Kim Kardaşyanın bacısı Kortni Kardaşyan İnstagram-da yeni yarıçılpaq fotolarını paylaşıb.

Milli.Az TMZ-yə istinadən bildirir ki, 39 yaşlı Kortni Kardaşyan bacısı Kimin əri, reper Kanye Uestin hazırladığı yeni "Yeezy" kolleksiyasını "Rəzalət! Zövqsüzlük" adlandırıb.

Bu qalmaqallı açıqlama "Keeping Up With The Kardashians" realiti-şousunda səslənib.

Dünən isə Kortni ən yaxın rəfiqəsi Larsa Pippenlə birlikdə bikinili foto çəkdirib və həmin fotonu sosial şəbəkələrdə paylaşıb.

