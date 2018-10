Naz Milanın döyməsi ingilis mediasına da düşdü - Onu lağa qoydular

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Son günlərdə döyməsi ilə maqazin saytlarının gündəminə düşən Naz Mila ingilis mediasının da diqqət mərkəzinə gəlib.

"Ölkə.Az" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı azərbaycanlı qadın ingilis dilində cümləni döymə olaraq bədəninə döydürüb, lakin sözlər səhv yazıldığından hamının lağ obyektinə çevrilib. İngiltərənin "Daily Mail" və "Sun" qəzetləri də onu lağa qoyublar.

O, bədəninə "Məni dorğularımla və səhvlərimlə yalnız Allah mühakimə edə bilər" yazdırmaq istəsə də, "I can judge a single god with my wrongs and wrongs" yazdırıb. Bu isə Mən mühakimə edə bilərəm, yalnız Allahı mənim səhvlərim və səhvlərimlə" mənasını verir.

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.