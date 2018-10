Məşhur müğənni erotik fotolarını paylaşdı - FOTO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Populyar britaniyalı müğənni, alban əsilli Rita Ora CLASH jurnalı üçün erotik fotosessiyaya çəkilib.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 27 yaşlı müğənni "Let Me Love You" mahnısına həsr olunmuş sessiyadan bəzi fotoları İnstagram profilində paylaşıb.

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.