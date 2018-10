Məşhur aktrisa yarıçılpaq oldu, mahnı oxudu - FOTO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

60 yaşlı britaniyalı aktrisa Denis Uelç səsini və vücudunu İnstagram-da nümayiş etdirib.

Milli.Az TMZ-yə istinadən bildirir ki, məşhur aktrisa populyar "The Chart Show"da səslənəndən sonra milyonların sevimli mahnısına dönən "You Don't Have To Say You Love Me" mahnısını ifa edib.

Bu mahnı ilk dəfə 1995-ci ildə çəkilmiş "Soldier, Soldier" dramında britaniyalı müğənni Dasti Sprinqfildin ifasında səslənib.

Denis Uelç bikinidə kamera qarşısında duraraq həmin mahnını oxuyub.

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.