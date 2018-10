Azərbaycanın “Avroviziya” mahnısı - VİDEO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Ötən gecə Azərbaycanın "Uşaq Avroviziya-2018" mahnı müsabiqəsi üçün nəzərdə tutduğu mahnı və klip təqdim olunub.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ekran işi yarışmanın rəsmi "Youtube" səhifəsində yerləşdirilib.

Mahnı "I Wanna Be Like You" adlanır, müəllifləri Aytən İsmixanova, Elvira Miçiyeva və İsa Məlikovdur.

Xatırtladaq ki, müsabiqə noyabrın 25-də Belarusun paytaxtı Minskdə keçiriləcək.

