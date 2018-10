“Eurovision” təmsilçisi xərçəngdən öldü

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Ötən gün Latviyanı "Eurovision 2005" mahnı müsabiqəsində təmsil edən Valters Fridenbergs dünyasını dəyişib.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, 30 yaşında vəfat edib.

Məlum olub ki, ifaçı bir ildən çoxdur xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkib.

Xatırladaq ki, Valters "Eurovision"da Kazha adlı gənclə "The War Is Not Over"i duet şəklində ifa etmişdi.

