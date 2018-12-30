"İt yerinə saymırlar" - Tolik söz atdı

30 декабря 2018 02:12

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"Özümü xoşbəxt sayıram. Çünki ola bilərdi ki, məni sosial şəbəkədə kimsə bəyənməsin, ağzına gələni yazsın".

Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri prodüser-aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) sosial media hesabında yazıb. O, adını çəkmədiyi şəxslərə söz atıb:

"Amma məni bu gün "Hər şey daxil"in aparıcısı olduğuma görə yox, tanıdıqlarına görə dəyər verən sənətkarlar bəyənsin. Bu mənə şərəfdir. Bəziləri yalnız efirdədirlər deyə hörmətləri var, olmasa it yerinə saymırlar".

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