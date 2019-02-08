Azərbaycanda 18 yaşlı qız itkin düşdü

8 февраля 2019 22:47

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Lənkəranda gənc qız itkin düşüb.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Lənkəran şəhər sakini Gülbəniz Bayramova bu barədə polisə müraciət edib.

O, bildirib ki, qızı, 2001-ci il təvəllüdlü Ağayeva Tahirə Şaiq qızı fevralın 5-də yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

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