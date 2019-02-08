Azərbaycanda 18 yaşlı qız itkin düşdü
8 февраля 2019 22:47 103
Day.Az представляет новость на азербайджанском языке
Lənkəranda gənc qız itkin düşüb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Lənkəran şəhər sakini Gülbəniz Bayramova bu barədə polisə müraciət edib.
O, bildirib ki, qızı, 2001-ci il təvəllüdlü Ağayeva Tahirə Şaiq qızı fevralın 5-də yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.
Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.
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