Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA
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Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Milli.Az komanda.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:
10 fevral
Azərbaycan, Premyer Liqa
14:00 Neftçi - Keşlə (CBC Sport)
16:30 Səbail - Zirə (CBC Sport)
Türkiyə, Super Liqa
14:30 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (beIN Sports 1)
17:00 Göztəpə - Alanyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Qalatasaray - Trabzonspor (beIN Sports 1)
İspaniya, La Liqa
15:00 Leqanes - Betis (Match! Football 3, beIN Sports 2)
21:30 Sevilya - Eybar (Match! Football 3, beIN Sports 3)
23:45 Atletik - Barselona (CBC Sport, beIN Sports 2, Match! TV, Match! Football 3)
İngiltərə, Premyer Liqa
17:30 Tottenhem - Lester (İdman Azərbaycan, Match! Football 1, S Sport)
20:00 Mançester Siti - Çelsi (İdman Azərbaycan, S Sport, Match! TV, Match! Football 1)
Belçika, Jupiler Liqa
17:30 Serkl Brügge - Brügge (S Sport+)
21:00 Anderlext - Zulte Varegem (S Sport+)
Fransa, Liqa 1
18:00 Monpelye - Monako (Match! Football 2, beIN Sports 4)
18:00 Nant - Nim (beIN Sports Connect)
20:00 Genqam - Lill (beIN Sports 4)
20:00 Renn - Sent-Etyen (beIN Sports MAX 2)
00:00 Nitsa - Lion (Match! Football 1, beIN Sports 4)
İtaliya, A Seriyası
18:00 Atalanta - SPAL (beIN Sports 2)
21:00 Sassuolo - Yuventus (CBC Sport, Match! Football 2, beIN Sports 2)
23:45 Milan - Kalyari (Match! Football 2, beIN Sports 3)
Almaniya, Bundesliqa
18:30 Verder - Auqsburq (S Sport+)
21:00 Fortuna Düsseldorf (Ştutqart - S Sport+)
Portuqaliya, Premyer Liqa
21:30 Benfika - Nasional (S Sport+)
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