Türkiyədə 100 professor və dosent Xocalı faciəsini qınama bəyanatına imza atdı - SİYAHI
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Azərbaycan Gənclərinin Ankara Həmrəyliyi (AGAH) ictimai birliyinin təşəbbüsü ilə Türkiyə akademik ictimaiyyətində Xocalı Faciəsinə münasibəttə ictimai rəyin artırılması üçün başladılan Xocalı Faciəsini Qınama Bəyanatı təşəbbüsün irəli sürüldüyü gündən keçən 2 həftə ərzində toplamda 100 elm adamı tərəfindən imzalanmışdır.
AGAH-ın mətbuat xidmətindən Milli.Az-a verilən məlumata görə kampaniyanın aparılması məqsədi ilə birliyin tərkibində xüsusi işçi qrupu yaradılmış və yüzlərlə universitet müəllimi ilə əlaqə yaradılmışdır. Xocalı Faciəsininin Türk dünyası ilə bərabr bütün dünya ictimaiyyətinin ortaq dərdi olduğu düşüncəsinə şərik çıxan 100 profesör və dosent bəyanatı imzalayaraq Xocalı sakinlərinin yanında olduqlarını, insanlıq əleyhinə törədilən cinayətləri lənətlədiklərini ifadə ediblər.
AGAH-ın mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Kampanya il boyunca davam etdiriləcəkdir.
Qeyd edək ki kampanya bütün elm adamlarının imzasına açıq olmaqla bərabər sivil mahiyət daşımaqdadır.
Birlikdən o da bildirilib ki, bugün Ankarada keçiriləcək mətbuat konfransında bu qətnaməni Türkiyə mediası vasitəsi ilə dünya ictimaiyyəti ilə paylaşaraq Xocalı faciəsinə diqqət çəkiləcək və Türk aydınlarının Xocalı faciəsinə olan münasibəti nümayiş etdiriləcəkdir.
"AGAH olaraq məqsədimiz, Xocalı faciəsinə diqqəti yönəldərək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə son qoyulması və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu yönə yönəltməkdir."- verilən məlumatda qeyd olunur.
İmza edən elm adamları bunlardır.
1
Prof.Dr.
Mehmet Şahingöz
Gazi Üniversitesi
2
Prof.Dr.
Fatma Açık
Gazi Üniversitesi
3
Prof.Dr.
Mahir Dursun
Gazi Üniversitesi
4
Prof.Dr.
Nurettin Topaloğlu
Gazi Üniversitesi
5
Prof. Dr.
İnan Güler
Gazi Üniversitesi
6
Prof.Dr.
Musa Atar
Gazi Üniversitesi
7
Prof.Dr.
Erol Kurt
Gazi Üniversitesi
8
Prof.Dr.
Güngör Bal
Gazi Üniversitesi
9
Prof.Dr.
Ahmet Özdemir
Gazi Üniversitesi
10
Prof.Dr.
Özlem Yeşiltaş
Gazi Üniversitesi
11
Prof.Dr.
Mustafa İlbaş
Gazi Üniversitesi
12
Prof.Dr.
Hüseyin Serdar Yücesu
Gazi Üniversitesi
13
Prof. Dr.
İbrahim Sefa
Gazi Üniversitesi
14
Prof.Dr.
Adnan Tepecik
Başkent Üniversitesi
15
Prof.Dr.
Tofik Mamedov
Başkent Üniversitesi
16
Prof.Dr.
Ali Selami Sargut
Başkent Üniversitesi
17
Prof.Dr.
Erkan Perşembe
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
18
Prof.Dr.
İmamverdi Ekberli
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
19
Prof.Dr.
Mehmet Aydın
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
20
Prof. Dr.
Abdulla Sofiyev
Süleyman Demirel Üniversitesi
21
Prof.Dr.
Aydın İbrahimov
Ege Üniversitesi
22
Prof. Dr.
Alaeddin Yalçınkaya
Marmara Üniversitesi
23
Prof. Dr.
Mustafa Alkan
Gazİ Üniversitesi
24
Prof. Dr.
Saleh Sultanov
TOBB Üniversitesi
25
Prof. Dr.
Yücel Ercan
TOBB Üniversitesi
26
Prof. Dr.
Tevfik Erdem
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
27
Prof. Dr.
Ömer Anayurt
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
28
Prof. Dr.
İlyas Doğan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
29
Prof. Dr.
Toğrul İsmayıl
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
30
Prof. Dr.
Pınar Özışık
TOBB Üniversitesi Hastanesi
31
Prof. Dr.
Mustafa Taşlıyan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
32
Prof. Dr.
Ali Dönmez
Çankaya Üniversitesi
33
Prof. Dr.
Alev Çakmakoğlu Kuru
Gazİ Üniversitesi
34
Prof. Dr.
Cemalettin Taşkıran
Gazİ Üniversitesi
35
Prof. Dr.
Refik Samet
Ankara Üniversitesi
36
Prof. Dr.
Şahin Emrah
Ankara Üniversitesi
37
Prof. Dr.
Arif Babanlı
Süleyman Demirel Üniversitesi
38
Prof. Dr.
Ekrem Artuç
Süleyman Demirel Üniversitesi
39
Prof. Dr.
İman Askerbeyli
Ankara Üniversitesi
40
Prof. Dr.
Behset Karaca
Süleyman Demirel Üniversitesi
41
Prof. Dr.
Selçuk Duman
Giresun Üniversitesi
42
Prof. Dr.
Nevzat Özkan
Erciyes Üniversitesi
43
Prof. Dr.
Nazım Uçar
Süleyman Demirel Üniversitesi
44
Prof. Dr.
Bilender Paşaoğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi
45
Prof. Dr.
Mahmut Yardımcıoğlu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
46
Prof. Dr.
Yücel Ayrıçay
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
47
Prof. Dr.
Mürsel Alper
Uludağ Üniversitesi
48
Prof. Dr.
Ahmet Cengiz
Uludağ Üniversitesi
49
Prof. Dr.
Babür Deliktaş
Uludağ Üniversitesi
50
Prof. Dr.
Osman Köse
Polis Akademisi
51
Prof. Dr.
Nail Yılmaz
Marmara Üniversitesi
52
Prof. Dr.
Ömer Aslan
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
53
Prof. Dr.
Baki Karlığa
Gazi Üniversitesi
54
Prof. Dr.
Osman Horata
Hacettepe Üniversitesi
55
Prof. Dr.
Kaya Tuncer Çağlayan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
56
Prof. Dr.
Namık Musalı
Kastamonu Üniversitesi
57
Prof. Dr.
Rıfat Ertan
Ankara Üniversitesi
58
Prof. Dr.
Doğan Yörük
Selçuk Üniversiteti
59
Prof. Dr.
Mesut Okumuş
Ankara Üniversitesi
60
Prof. Dr.
İbrahim Maraş
Ankara Üniversitesi
61
Prof. Dr.
Servet Avşar
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
62
Prof. Dr.
Hasan Genç
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
63
Prof. Dr.
Mehmet Ali Ünal
Pamukkale Üniversitesi
64
Prof. Dr.
Alaattin Akök
Selçuk Üniversiteti
65
Prof. Dr.
İsmail Ulutaş
Siirt Üniversitesi
66
Prof. Dr.
Mustafa Sever
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
67
Prof. Dr.
Necmi Uyanık
Selçuk Üniversiteti
68
Prof. Dr.
Mehmet Ali Ünal
Pamukkale Üniversitesi
69
Doç.Dr.
Yusuf Uyar
Gazi Üniversitesi
70
Doç.Dr.
Hamiye Duran
Gazi Üniversitesi
71
Doç.Dr
Necmi Altın
Gazi Üniversitesi
72
Doç.Dr.
Cüneyt Çevik
Gazi Üniversitesi
73
Doç.Dr.
İsmail Gelen
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
74
Doç.Dr.
Ali Asker
Karabük Üniversitesi
75
Doç.Dr.
Cavid Abdullazade
Ankara Üniversitesi
76
Doç.Dr.
Eldar Hasanoğlu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
77
Doç.Dr.
Şahin Ahmetoğlu
Kırıkkale Üniversitesi
78
Doç.Dr.
Harun Çağlayan
Kırıkkale Üniversitesi
79
Doç.Dr.
Nusret Göksu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
80
Doç.Dr.
Abbas Ketizmen
Gazİ Üniversitesi
81
Doç.Dr.
Osman Çaydere
Gazİ Üniversitesi
82
Doç.Dr.
Meltem Katirancı
Gazİ Üniversitesi
83
Doç.Dr.
Mehmet Serdar Güzel
Ankara Üniversitesi
84
Doç.Dr.
Osman Aydınlı
Marmara Üniversitesi
85
Doç.Dr.
Fetullah Akin
Gazİ Üniversitesi
86
Doç.Dr.
Beşir Mustafayev
Siirt Üniversitesi
87
Doç.Dr
Kamala Kahraman
Avrasya Üniversitesi
88
Doç.Dr
Ali Yiğit Uludağ
Uludağ Üniversitesi
89
Dr.Öğr. Üyesi
Erkan Uysal
Başkent Üniversitesi
90
Dr.Öğr.Üyesi
Ruşen Ramizoğlu
Selçuk Üniversiteti
91
Dr.Öğr.Üyesi
Hakim Aziz
Karabük Üniversitesi
92
Dr.Öğr.Üyesi
Adem Yıldırım
Kırıkkale Üniversitesi
93
Dr.Öğr.Üyesi
Elşan İzzetgil
Kastamonu Üniversitesi
94
Dr.Öğr.Üyesi
Özgür Türker
Süleyman Demirel Üniversitesi
95
Dr.Öğr.Üyesi
Kadir Kasalak
Süleyman Demirel Üniversitesi
96
Dr.Öğr.Üyesi
Ahmad Hesamipour Khelejani
Batman Üniversitesi
97
Dr.Öğr.Üyesi
Telli Korkmaz
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
98
Dr.Öğr.Üyesi
Mustafa Karataş
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
99
Dr.Öğr.Üyesi
Afina Barmanbay
Kars Kafkas Ünivrsitesi
100
Dr.Öğr.Üyesi
Mehmet Ali Karaman
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
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