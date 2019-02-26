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Azərbaycan Gənclərinin Ankara Həmrəyliyi (AGAH) ictimai birliyinin təşəbbüsü ilə Türkiyə akademik ictimaiyyətində Xocalı Faciəsinə münasibəttə ictimai rəyin artırılması üçün başladılan Xocalı Faciəsini Qınama Bəyanatı təşəbbüsün irəli sürüldüyü gündən keçən 2 həftə ərzində toplamda 100 elm adamı tərəfindən imzalanmışdır.

AGAH-ın mətbuat xidmətindən Milli.Az-a verilən məlumata görə kampaniyanın aparılması məqsədi ilə birliyin tərkibində xüsusi işçi qrupu yaradılmış və yüzlərlə universitet müəllimi ilə əlaqə yaradılmışdır. Xocalı Faciəsininin Türk dünyası ilə bərabr bütün dünya ictimaiyyətinin ortaq dərdi olduğu düşüncəsinə şərik çıxan 100 profesör və dosent bəyanatı imzalayaraq Xocalı sakinlərinin yanında olduqlarını, insanlıq əleyhinə törədilən cinayətləri lənətlədiklərini ifadə ediblər.

AGAH-ın mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Kampanya il boyunca davam etdiriləcəkdir.

Qeyd edək ki kampanya bütün elm adamlarının imzasına açıq olmaqla bərabər sivil mahiyət daşımaqdadır.

Birlikdən o da bildirilib ki, bugün Ankarada keçiriləcək mətbuat konfransında bu qətnaməni Türkiyə mediası vasitəsi ilə dünya ictimaiyyəti ilə paylaşaraq Xocalı faciəsinə diqqət çəkiləcək və Türk aydınlarının Xocalı faciəsinə olan münasibəti nümayiş etdiriləcəkdir.

"AGAH olaraq məqsədimiz, Xocalı faciəsinə diqqəti yönəldərək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə son qoyulması və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu yönə yönəltməkdir."- verilən məlumatda qeyd olunur.

İmza edən elm adamları bunlardır.

1

Prof.Dr.

Mehmet Şahingöz

Gazi Üniversitesi

2

Prof.Dr.

Fatma Açık

Gazi Üniversitesi

3

Prof.Dr.

Mahir Dursun

Gazi Üniversitesi

4

Prof.Dr.

Nurettin Topaloğlu

Gazi Üniversitesi

5

Prof. Dr.

İnan Güler

Gazi Üniversitesi

6

Prof.Dr.

Musa Atar

Gazi Üniversitesi

7

Prof.Dr.

Erol Kurt

Gazi Üniversitesi

8

Prof.Dr.

Güngör Bal

Gazi Üniversitesi

9

Prof.Dr.

Ahmet Özdemir

Gazi Üniversitesi

10

Prof.Dr.

Özlem Yeşiltaş

Gazi Üniversitesi

11

Prof.Dr.

Mustafa İlbaş

Gazi Üniversitesi

12

Prof.Dr.

Hüseyin Serdar Yücesu

Gazi Üniversitesi

13

Prof. Dr.

İbrahim Sefa

Gazi Üniversitesi

14

Prof.Dr.

Adnan Tepecik

Başkent Üniversitesi

15

Prof.Dr.

Tofik Mamedov

Başkent Üniversitesi

16

Prof.Dr.

Ali Selami Sargut

Başkent Üniversitesi

17

Prof.Dr.

Erkan Perşembe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

18

Prof.Dr.

İmamverdi Ekberli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

19

Prof.Dr.

Mehmet Aydın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

20

Prof. Dr.

Abdulla Sofiyev

Süleyman Demirel Üniversitesi

21

Prof.Dr.

Aydın İbrahimov

Ege Üniversitesi

22

Prof. Dr.

Alaeddin Yalçınkaya

Marmara Üniversitesi

23

Prof. Dr.

Mustafa Alkan

Gazİ Üniversitesi

24

Prof. Dr.

Saleh Sultanov

TOBB Üniversitesi

25

Prof. Dr.

Yücel Ercan

TOBB Üniversitesi

26

Prof. Dr.

Tevfik Erdem

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

27

Prof. Dr.

Ömer Anayurt

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

28

Prof. Dr.

İlyas Doğan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

29

Prof. Dr.

Toğrul İsmayıl

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

30

Prof. Dr.

Pınar Özışık

TOBB Üniversitesi Hastanesi

31

Prof. Dr.

Mustafa Taşlıyan

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

32

Prof. Dr.

Ali Dönmez

Çankaya Üniversitesi

33

Prof. Dr.

Alev Çakmakoğlu Kuru

Gazİ Üniversitesi

34

Prof. Dr.

Cemalettin Taşkıran

Gazİ Üniversitesi

35

Prof. Dr.

Refik Samet

Ankara Üniversitesi

36

Prof. Dr.

Şahin Emrah

Ankara Üniversitesi

37

Prof. Dr.

Arif Babanlı

Süleyman Demirel Üniversitesi

38

Prof. Dr.

Ekrem Artuç

Süleyman Demirel Üniversitesi

39

Prof. Dr.

İman Askerbeyli

Ankara Üniversitesi

40

Prof. Dr.

Behset Karaca

Süleyman Demirel Üniversitesi

41

Prof. Dr.

Selçuk Duman

Giresun Üniversitesi

42

Prof. Dr.

Nevzat Özkan

Erciyes Üniversitesi

43

Prof. Dr.

Nazım Uçar

Süleyman Demirel Üniversitesi

44

Prof. Dr.

Bilender Paşaoğlu

Süleyman Demirel Üniversitesi

45

Prof. Dr.

Mahmut Yardımcıoğlu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

46

Prof. Dr.

Yücel Ayrıçay

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

47

Prof. Dr.

Mürsel Alper

Uludağ Üniversitesi

48

Prof. Dr.

Ahmet Cengiz

Uludağ Üniversitesi

49

Prof. Dr.

Babür Deliktaş

Uludağ Üniversitesi

50

Prof. Dr.

Osman Köse

Polis Akademisi

51

Prof. Dr.

Nail Yılmaz

Marmara Üniversitesi

52

Prof. Dr.

Ömer Aslan

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

53

Prof. Dr.

Baki Karlığa

Gazi Üniversitesi

54

Prof. Dr.

Osman Horata

Hacettepe Üniversitesi

55

Prof. Dr.

Kaya Tuncer Çağlayan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

56

Prof. Dr.

Namık Musalı

Kastamonu Üniversitesi

57

Prof. Dr.

Rıfat Ertan

Ankara Üniversitesi

58

Prof. Dr.

Doğan Yörük

Selçuk Üniversiteti

59

Prof. Dr.

Mesut Okumuş

Ankara Üniversitesi

60

Prof. Dr.

İbrahim Maraş

Ankara Üniversitesi

61

Prof. Dr.

Servet Avşar

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

62

Prof. Dr.

Hasan Genç

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

63

Prof. Dr.

Mehmet Ali Ünal

Pamukkale Üniversitesi

64

Prof. Dr.

Alaattin Akök

Selçuk Üniversiteti

65

Prof. Dr.

İsmail Ulutaş

Siirt Üniversitesi

66

Prof. Dr.

Mustafa Sever

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

67

Prof. Dr.

Necmi Uyanık

Selçuk Üniversiteti

68

Prof. Dr.

Mehmet Ali Ünal

Pamukkale Üniversitesi

69

Doç.Dr.

Yusuf Uyar

Gazi Üniversitesi

70

Doç.Dr.

Hamiye Duran

Gazi Üniversitesi

71

Doç.Dr

Necmi Altın

Gazi Üniversitesi

72

Doç.Dr.

Cüneyt Çevik

Gazi Üniversitesi

73

Doç.Dr.

İsmail Gelen

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

74

Doç.Dr.

Ali Asker

Karabük Üniversitesi

75

Doç.Dr.

Cavid Abdullazade

Ankara Üniversitesi

76

Doç.Dr.

Eldar Hasanoğlu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

77

Doç.Dr.

Şahin Ahmetoğlu

Kırıkkale Üniversitesi

78

Doç.Dr.

Harun Çağlayan

Kırıkkale Üniversitesi

79

Doç.Dr.

Nusret Göksu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

80

Doç.Dr.

Abbas Ketizmen

Gazİ Üniversitesi

81

Doç.Dr.

Osman Çaydere

Gazİ Üniversitesi

82

Doç.Dr.

Meltem Katirancı

Gazİ Üniversitesi

83

Doç.Dr.

Mehmet Serdar Güzel

Ankara Üniversitesi

84

Doç.Dr.

Osman Aydınlı

Marmara Üniversitesi

85

Doç.Dr.

Fetullah Akin

Gazİ Üniversitesi

86

Doç.Dr.

Beşir Mustafayev

Siirt Üniversitesi

87

Doç.Dr

Kamala Kahraman

Avrasya Üniversitesi

88

Doç.Dr

Ali Yiğit Uludağ

Uludağ Üniversitesi

89

Dr.Öğr. Üyesi

Erkan Uysal

Başkent Üniversitesi

90

Dr.Öğr.Üyesi

Ruşen Ramizoğlu

Selçuk Üniversiteti

91

Dr.Öğr.Üyesi

Hakim Aziz

Karabük Üniversitesi

92

Dr.Öğr.Üyesi

Adem Yıldırım

Kırıkkale Üniversitesi

93

Dr.Öğr.Üyesi

Elşan İzzetgil

Kastamonu Üniversitesi

94

Dr.Öğr.Üyesi

Özgür Türker

Süleyman Demirel Üniversitesi

95

Dr.Öğr.Üyesi

Kadir Kasalak

Süleyman Demirel Üniversitesi

96

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmad Hesamipour Khelejani

Batman Üniversitesi

97

Dr.Öğr.Üyesi

Telli Korkmaz

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

98

Dr.Öğr.Üyesi

Mustafa Karataş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

99

Dr.Öğr.Üyesi

Afina Barmanbay

Kars Kafkas Ünivrsitesi

100

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Ali Karaman

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

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