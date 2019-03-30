Министр обороны Турции Хулуси Акар принял участие в открытии совместного центра по управлению планируемой операцией в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в субботу агентство Anadolu.

Ранее в субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении решить сирийский вопрос "на поле" после муниципальных выборов в стране 31 марта, имея в виду операцию против курдских формирований на севере Сирии.

Акар в сопровождении командующих родами войск проинспектировал воинские части, дислоцированные на границе с Сирией. Он также прокомментировал действиям турецкой армии на севере Ирака.

"Авиация с раннего утра наносит удары по объектам террористов (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) на севере Ирака. Операция ВВС Турции "Лапа" продолжается в соответствии с намеченным планом", - сообщил министр обороны.

Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.