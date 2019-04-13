Парламент Йемена в субботу провел первое за четыре года заседание, оно состоялось в городе Сайун в провинции Хадрамаут на юге страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По информации телеканала, на заседании парламента присутствовал президент Абд Раббу Мансур аль-Хади.

"Йеменцы возобновляют работу одного из важнейших органов государственной власти", - сказал он на открытии работы совета депутатов. Он обвинил мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), которые удерживают власть на севере страны, в срыве мирного процесса и договоренностей, заключенных в конце прошлого года в Стокгольме.

Властям Йемена не удалось собрать на заседание парламента даже половины депутатов - из 301 законодателя присутствовали только 141.

В Йемене с 2015 года продолжаются военные действия между хуситами и сторонниками президента Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ