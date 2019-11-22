Day.Az goal.az-a istinadən günün oyunlarını təqdim edir:

Azərbaycan Premyer Liqası

19:00 Sumqayıt - Qarabağ CBC Sport

Almaniya Bundesliqası

23:30 Borussia Dortmund - Paderborn İdman TV

İspaniya La Liqası

00:00 Levante - Mallorca Match! Futbol 1, CBC Sport

Fransa 1-ci Liqası

23:45 PSG - Lille Match! Futbol 2

Türkiyə Super Liqası

21:30 Galatasaray - Başakşehir beİN Sports 1

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