https://news.day.az/azerinews/1178348.html Hansı oyun, hansı kanalda?
Hansı oyun, hansı kanalda?
Day.Az goal.az-a istinadən günün oyunlarını təqdim edir:
Azərbaycan Premyer Liqası
19:00 Sumqayıt - Qarabağ CBC Sport
Almaniya Bundesliqası
23:30 Borussia Dortmund - Paderborn İdman TV
İspaniya La Liqası
00:00 Levante - Mallorca Match! Futbol 1, CBC Sport
Fransa 1-ci Liqası
23:45 PSG - Lille Match! Futbol 2
Türkiyə Super Liqası
21:30 Galatasaray - Başakşehir beİN Sports 1
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