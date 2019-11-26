Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Day.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

Çempionlar Liqası

21:55 Qalatasaray - Brügge - CBC Sport, Match! Football 1, beIN Sports 1

21:55 Lokomotiv - Bayer - Leverkuzen - Match! TV, Match Premier, beIN Sports 2

00:00 Real Madrid - PSJ - CBC Sport, beIN Sports 2, Match! Football 1

00:00 Srvena Zvezda - Bayern Münhen - Match! Football 3

00:00 Mançester Siti - Şaxtyor - Match! Football 2, beIN Sports MAX 2

00:00 Yuventus - Atletiko Madrid - İdman TV, Match! TV, beIN Sports MAX 1

UEFA Gənclər Liqası

16:00 Lokomotiv U-19 - Bayer Leverkuzen U-19 - Match! Premier, Match! TV

17:00 Yuventus U-19 - Atletiko Madrid U-19 - Match! Football 3

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