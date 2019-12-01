"Mançester Siti" xal itirdi, "Liverpul" liderliyini möhkəmləndirdi... - Premyer Liqanın VİDEOİCMALLARI
İngiltərə Premyer Liqasında 14-cü tura start verilib.
Qol.az xəbər verir ki, turun açılış matçında "Mançester Siti" "Nyukasl"ın qonağı olub. Oyun 2:2 hesablı bərabərliklə başa çatıb. Lider "Liverpul" "Brayton"u qəbul edib və 2:1 hesablı qələbə qazanıb.
30 noyabr
İngiltərə Premyer Liqası
14-cü tur
"Nyukasl" - "Mançester Siti" - 2:2
Qollar: Villems, 25. Şelvi, 88 - Sterlinq, 22. De Breyne, 82.
"Bernli" - "Kristal Pelas" - 0:2
Qol: Zaha, 45+1. Şlupp, 78.
"Çelsi" - "Vest Hem" - 0:1
Qol: Kressuel, 48.
"Liverpul" - "Brayton" - 2:1
Qol: Van Deyk, 18 (1:0), 24 (2:0), Dank,79 (2:1)
"Tottenhem" - "Bornmut" - 3:2
Qol: D.Alli, 21, 50. Sissoko, 69 - Uilson, 73; 90+6.
"Sauthempton" - "Uotford" - 2:1
Qol: Sarr, 24 (0:1), İnqs, 78 (1:1), Uord-Prouz, 83 (2:1)
Bu nəticələrdən sonra "Liverpul" xalını 40-a çatdıraraq liderliyini möhkəmləndirib. "Mançester Siti" 29 xalla 2-cidir. "Lester" eyni xalla 3-cüdür.
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