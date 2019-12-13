Azərbaycanın xalq artisti, müğənni və bəstəkar Emin Ağalarov (EMIN) sosial şəbəkələrdə "Devoçka moya" klipini təqdim edib.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, klipin rejissoru Yevgeniya Əbdül-Fəttahdır.

Klipin premyerası eyniadlı albomun təqdimatı günündə baş tutub.

Albomda "Krujimsya", "Nejnaya", "Lirika", "Noç tayet v absente", "Parami", "100 let", "Yaltinskiy veçer", "Tvoya svoboda - eto plen", "U kraya propasti", "Devoçka moya", "Nepobedimı", "Pervıy sneq", "Afina" mahnıları yer alıb.

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