https://news.day.az/azerinews/1185230.html Emin Ağalarov yeni klipini təqdim edib - VİDEO
Emin Ağalarov yeni klipini təqdim edib - VİDEO
Azərbaycanın xalq artisti, müğənni və bəstəkar Emin Ağalarov (EMIN) sosial şəbəkələrdə "Devoçka moya" klipini təqdim edib.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, klipin rejissoru Yevgeniya Əbdül-Fəttahdır.
Klipin premyerası eyniadlı albomun təqdimatı günündə baş tutub.
Albomda "Krujimsya", "Nejnaya", "Lirika", "Noç tayet v absente", "Parami", "100 let", "Yaltinskiy veçer", "Tvoya svoboda - eto plen", "U kraya propasti", "Devoçka moya", "Nepobedimı", "Pervıy sneq", "Afina" mahnıları yer alıb.
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