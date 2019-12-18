El-Klassiko: Bu gün “Barselona” və “Real” üz-üzə gələcək - TV AFİŞA
Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:
Almaniya Bundesliqası
21:30 Bayer Leverkuzen - Herta - İdman TV, Match! Football 3, S Sport 2
23:30 Volfsburq - Köln - S Sport 2
23:30 Frayburq - Bayern Münhen - İdman TV, Match! Football 3, S Sport+
Klublararası dünya çempionatı, yarımfinal
21:30 Monterrey - Liverpul - beIN Sports 1, Match! Football 2
İtaliya A Seriyası
21:55 Sampdoriya - Yuventus - Match! Football 1, beIN Sports 4
İspaniya La Liqası
23:00 Barselona - Real Madrid - CBC Sport, Match! TV, Smart Spor
İngiltərə Liqa kuboku
23:45 Everton - Lester Siti - beIN Sports MAX 2
23:45 Oksford Yunayted - Mançester Siti - Match! Football 2, beIN Sports 2
00:00 Mançester Yunayted - Kolçester - beIN Sports 1, Match! Football 1
Fransa Liqa kuboku
00:05 Le Man - PSJ - beIN Sports 4
Türkiyə kuboku
14:00 24 Ərzincanspor - Beşiktaş - A Spor
14:45 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor - A Spor, A2
15:30 Qaziantepspor - Kırklarelispor - A Spor
17:30 Sivasspor - Erokspor - A Spor
19:30 Göztəpə - Fatih Karagümrük - A Spor
21:45 İstanbulspor - Fənərbaxça - A Spor
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