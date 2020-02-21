https://news.day.az/azerinews/1205205.html Prezident İlham Əliyev Romada Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda iştirak edib - FOTO
Prezident İlham Əliyev Romada Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda iştirak edib - FOTO
Fevralın 21-də Romada Azərbaycan-İtaliya biznes forumu keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və İtaliya Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq naziri Luici Di Mayo biznes forumda iştirak ediblər.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və nazir Luici Di Mayo biznes forumda çıxış etdilər.
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