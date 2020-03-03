https://news.day.az/azerinews/1208546.html "Rusiya-24" telekanalı Prezident İlham Əliyevin RF-nin Rostov vilayətinin qubernatoru ilə görüşü barədə reportaj təqdim edib - VİDEO
"Rusiya-24" telekanalı Prezident İlham Əliyevin RF-nin Rostov vilayətinin qubernatoru ilə görüşü barədə reportaj təqdim edib - VİDEO
"Rusiya-24" telekanalı Prezident İlham Əliyevin RF-nin Rostov vilayətinin qubernatoru ilə görüşü barədə reportaj təqdim edib.
Reportajın tam versiyasını oxucuların diqqətinə çatdırırıq:
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