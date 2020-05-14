Bolqarıstanda silah zavodunda PARTLAYIŞ olub

Bolqarıstanda Kazanlıq rayonunda güclü partlayış qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, partlayış "Arsenal" silah istehsalı zavodunda baş verib. İnsident nəticəsində 2 nəfərin yaralandığı bildirilir. Partlayış zavoda ziyan vurub, dağıntılar yaranıb.

Məlumata görə, partlayış tüstü qranatları istesal edilən sexdə yaranıb. Araşdırmalara başlanılıb.