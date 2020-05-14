https://news.day.az/azerinews/1234912.html Bolqarıstanda silah zavodunda PARTLAYIŞ olub
Bolqarıstanda silah zavodunda PARTLAYIŞ olub
Bolqarıstanda Kazanlıq rayonunda güclü partlayış qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, partlayış "Arsenal" silah istehsalı zavodunda baş verib. İnsident nəticəsində 2 nəfərin yaralandığı bildirilir. Partlayış zavoda ziyan vurub, dağıntılar yaranıb.
Məlumata görə, partlayış tüstü qranatları istesal edilən sexdə yaranıb. Araşdırmalara başlanılıb.
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