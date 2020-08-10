https://news.day.az/azerinews/1261220.html Antonio Banderas koronavirusa yoluxdu
Antonio Banderas koronavirusa yoluxdu
Məşhur ispan aktyor Antonio Banderas koronavirusa yoluxub.
Day.Az "Qafqazinfo"- ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, öz tvitter mikrobloqunda məlumat verib.
Banderas COVID-19-la bağlı verdiyi analizin pozitiv çıxdığını, hazırda karantində olduğunu və xəstəliyi nisbətən yüngül keçirdiyini bildirib.
Qeyd edək ki, bu gün A. Banderasın 60 yaşı tamam olur.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре