Antonio Banderas koronavirusa yoluxdu

Məşhur ispan aktyor Antonio Banderas koronavirusa yoluxub.

Day.Az "Qafqazinfo"- ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, öz tvitter mikrobloqunda məlumat verib.

Banderas COVID-19-la bağlı verdiyi analizin pozitiv çıxdığını, hazırda karantində olduğunu və xəstəliyi nisbətən yüngül keçirdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, bu gün A. Banderasın 60 yaşı tamam olur.