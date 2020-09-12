https://news.day.az/azerinews/1269879.html Hande il Kərəmin serialı ZİRVƏDƏ
"Fox" telekanalında yayımlanan "Sen çal kapımı" serialı ötən axşam yayımlanan bölümü ilə reytinqlərdə ilk sırada yer alıb.
Hande il Kərəmin serialı ZİRVƏDƏ
"Fox" telekanalında yayımlanan "Sen çal kapımı" serialı ötən axşam yayımlanan bölümü ilə reytinqlərdə ilk sırada yer alıb.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, baş rollarını Hande Erçel ilə Kerem Bürsin paylaşdığı ekran işi sosial şəbəkədə də ən çox danışılan mövzu olub.
Qeyd edək ki, serialda Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger, İlkyaz Arslan kimi məşhur aktyorlar yer alır.
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