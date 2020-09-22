https://news.day.az/azerinews/1273074.html Tacir Şahmalıoğlunun oğlu QƏZAYA DÜŞDÜ - VİDEO
Tacir Şahmalıoğlunun oğlu QƏZAYA DÜŞDÜ - VİDEO
Müğənni Tacir Şahmalıoğlunun oğlu Şahmalı Taciroğlu avtomobil qəzasına düşüb.
Day.Az Qaynarinfo-ya xəbər verir ki, ARB televiziyasında "Heç vaxt, heç yerdə" verilişində qonaq olan Tacir Şahmalıoğlu çəkiliş zamanı oğlunun avtomobil qəzası keçirdiyini eşidib və halı pisləşib.
Çəkiliş meydançasına təcili yardım çağırılıb.
Qeyd edək ki, ifaçının oğlunun 22 yaşı var.
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