“Morgan Stanley” “Eaton Vance”yi 7 milyard dollara alıb

ABŞ-ın ən böyük banklarından olan "Morgan Stanley" 7 milyard dollara "Eaton Vance"yi aldığını elan edib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, "Morgan Stanley"in son iki böyük sövdələşməsi - daha əvvəl alınan "ETrade Financial Corp." və hazırkı "Eaton Vance Corp." böhrandan sonrakı dövrdə "Wall Street"in əsas bankları arasında qeydə alınan ən böyük alqı-satqı əməliyyatıdır.

"Morgan Stanley"in baş icraçı direktoru James Gorman "ETrade" və "Eaton Vance" alınması ilə bankın daha çox inteqrasiyaya diqqət yetirdiyin bildirib.

Xatırladaq ki, "Morgan Stanley" bu ilin fevralında "ETrade Financial Corp"u 13 milyard dollara alıb.