https://news.day.az/azerinews/1299935.html Pele onun rekordunu təkrarladığı üçün Messini təbrik etdi
Pele onun rekordunu təkrarladığı üçün Messini təbrik etdi
Futbol üzrə üç qat dünya çempionu olan braziliyalı Pele "Barselona"nın argentinalı forvardı Lionel Messinin oyunundan heyran olduğunu etiraf etdi.
Trend-in məlumatına görə, bu barədə Pele öz "İnstagram" səhifəsində yazıb.
Qeyd edək ki, L.Messi İspaniya çempionatında Valensiya ilə oyununda qol vurdu (2:2). Bu top argentinalı üçün rəsmi matçlarda "Barselona"nın heyətində 643-cü oldu. L.Messi bir klubda vurulan qolların sayına görə Pelenin rekordunu təkrarladı.
Pele L.Messini tebrik edib: "Tarixi rekordun münasibətilə təbrik edirəm, Lionel".
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