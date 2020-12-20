Pele onun rekordunu təkrarladığı üçün Messini təbrik etdi

Futbol üzrə üç qat dünya çempionu olan braziliyalı Pele "Barselona"nın argentinalı forvardı Lionel Messinin oyunundan heyran olduğunu etiraf etdi.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Pele öz "İnstagram" səhifəsində yazıb.

Qeyd edək ki, L.Messi İspaniya çempionatında Valensiya ilə oyununda qol vurdu (2:2). Bu top argentinalı üçün rəsmi matçlarda "Barselona"nın heyətində 643-cü oldu. L.Messi bir klubda vurulan qolların sayına görə Pelenin rekordunu təkrarladı.

Pele L.Messini tebrik edib: "Tarixi rekordun münasibətilə təbrik edirəm, Lionel".