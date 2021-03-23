Aktrisa “Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz”la vidalaşır

"ATV" telekanalında yayımlanan "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" serialında növbəti ayrılıq yaşanacaq.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, baş rollarını Oktay Kaynarca, Yunus Emre, Ozan Akbaba kimi məşhurların paylaşdığı ekran işindən aktrisa Sanem Çelik ayrılacaq.

Qeyd edək ki, S.Çelik serialda "Ceylan" obrazına həyat verirdi.