https://news.day.az/azerinews/1327786.html Aktrisa “Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz”la vidalaşır
Aktrisa “Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz”la vidalaşır
"ATV" telekanalında yayımlanan "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" serialında növbəti ayrılıq yaşanacaq.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, baş rollarını Oktay Kaynarca, Yunus Emre, Ozan Akbaba kimi məşhurların paylaşdığı ekran işindən aktrisa Sanem Çelik ayrılacaq.
Qeyd edək ki, S.Çelik serialda "Ceylan" obrazına həyat verirdi.
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