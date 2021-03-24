“Maraşlı”da aktyor ayrılığı

"Atv" kanalında yayımlanan "Maraşlı" serialında aktyor ayrılığı yaşanıb.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu dəfə layihəni aktyor Harun Özer tərk edib. O, ekran işində Acar obrazına həyat verirdi.

Qeyd edək ki, "Maraşlı"da baş rolları Burak Deniz və Alina Boz ifa edir.