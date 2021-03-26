https://news.day.az/azerinews/1328486.html Azərbaycanlı müğənni Türkiyəli ulduzla duet oxudu - VİDEO
Azərbaycanlı müğənni Türkiyəli ulduzla duet oxudu - VİDEO
Türkan Vəlizadə bir ilkə imza atıb.
Day.Az xəbər verir ki, gənc və tanınan ifaçı Türkan, Türkiyənin məşhur ifaçısı olan Doğuşla duet oxuyub. İkili kamera önünə keçərək "Baka-Baka" adlı mahnıya klip çəkdirib.
Qeyd edək ki, klip ilk dəfə ARB TV-nin Youtube kanalında yayımlanıb.
Sözügedən klipi sizə təqdim edirik:
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