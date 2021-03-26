Azərbaycanlı müğənni Türkiyəli ulduzla duet oxudu

Türkan Vəlizadə bir ilkə imza atıb. 

Day.Az xəbər verir ki, gənc və tanınan ifaçı Türkan, Türkiyənin məşhur ifaçısı olan Doğuşla duet oxuyub. İkili kamera önünə keçərək "Baka-Baka" adlı mahnıya klip çəkdirib.

Qeyd edək ki, klip ilk dəfə ARB TV-nin Youtube kanalında yayımlanıb.

Sözügedən klipi  sizə təqdim edirik: