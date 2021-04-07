Ərdoğan İstanbul kanalının tikintisinin başlayacağı vaxtı açıqlayıb

İstanbulda gəmiçilik kanalının tikintisi yayda başlayacaq.

Trend-in məlumatına görə, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

O bildirib ki, Türkiyə İstanbul kanalının tikintisindən imtina etməyəcək.

Qeyd edək ki, İstanbul kanalının tikintisi 5 ilədək davam edəcək. Bosfor kanalına paralel çəkiləcək kanalın uzunluğu 45 kilometr, eni 600 metr olacaq. Gündəlik buraxılış gücü 150-160 gəmi təşkil edəcək.