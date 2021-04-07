https://news.day.az/azerinews/1331992.html Ərdoğan İstanbul kanalının tikintisinin başlayacağı vaxtı açıqlayıb
Ərdoğan İstanbul kanalının tikintisinin başlayacağı vaxtı açıqlayıb
İstanbulda gəmiçilik kanalının tikintisi yayda başlayacaq.
Trend-in məlumatına görə, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.
O bildirib ki, Türkiyə İstanbul kanalının tikintisindən imtina etməyəcək.
Qeyd edək ki, İstanbul kanalının tikintisi 5 ilədək davam edəcək. Bosfor kanalına paralel çəkiləcək kanalın uzunluğu 45 kilometr, eni 600 metr olacaq. Gündəlik buraxılış gücü 150-160 gəmi təşkil edəcək.
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