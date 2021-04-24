Эрдоган и Байден договорились работать для расширения сотрудничества двух стран

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден в ходе телефонных переговоров договорились в пятницу работать для расширения сотрудничества между Турцией и США на основе взаимных интересов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии турецкого лидера.

"Президенты согласились с важностью проведения совместной работы для расширения сотрудничества на основе взаимных интересов. Президент Эрдоган заявил, что решение таких вопросов, как присутствие ФЕТО (признанная в Турции террористической организация фетхуллахистов - прим. ТАСС) в США и поддержка Соединенными Штатами террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС) и ДС (партия "Демократический союз" - прим. ТАСС) в Сирии, необходимо для поднятия турецко-американских отношений на более высокий уровень", - отмечается в коммюнике.

Стороны также договорились о встрече на полях саммита лидеров НАТО, который состоится в июне.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Байден в разговоре с Эрдоганом заявил, что назовет "геноцидом" события 1915 года. Предшественники Байдена избегали такого определения. Ранее в пятницу лидеры США и Турции провели телефонный разговор.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщила о планах Байдена официально признать т.н. "геноцид армян". По информации издания, о своем решении хозяин Белого дома может объявить 24 апреля. Источники газеты подчеркивали, что Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит слово "геноцид".

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.