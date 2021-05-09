https://news.day.az/azerinews/1341398.html Kosmosdan qayıdan raket Yerə düşdü - FOTO
Kosmosdan qayıdan raket Yerə düşdü - FOTO
Çinin kosmosa göndərdiyi, lakin bir müddət sonra idarədən çıxan "Long March 5B" raketi Yer kürəsinə düşüb.
Redaktor.az xəbər verir ki, bir neçə gündür dünyada böyük həyəcan yaradan raket Hind okeanına düşüb.
Xatırladaq ki, çəkisi 22 ton, uzunluğu 30 metr olan raket aprelin 29-da kosmosa göndərilib.
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