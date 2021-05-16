https://news.day.az/azerinews/1343067.html Bu il Ceyhan terminalından yola salınan AÇG neftinin həcmi 76 milyon barelə çatır
Bu il Ceyhan terminalından yola salınan AÇG neftinin həcmi 76 milyon barelə çatır
Türkiyənin "BOTAŞ International Limited" (BIL) şirkəti bugünədək Ceyhan neft terminalından 3,646 milyard barel neft nəql edib.
Trend bu barədə şirkətə istinadən məlumat verir.
Bugünədək terminaldan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yatağından neft daşıyan 4 764 tanker yola salınıb.
2021-ci ilin əvvəlindən Ceyhan neft terminalından 105 AÇG nefti daşıyan tanker və ya 75,9 milyon barel neft yola salınıb.
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