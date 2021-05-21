Kino tarixinin 5 ən mənasız ölümü

1. Milbern (Reyf Spoll) - "Prometey", 2012

2. Pol Konroy (Rayan Reynolds) - "Diri-diri basdırılarn", 2010

3. Rober Nevill (Uill Smit) - "Mən əfsanəyəm", 2007

4. Vinsent Veqa (Con Travolta) - "Kriminal qiraət", 1994

5. Rassel Franklin (Semüel L Cekson) - "Dərin mavi dəniz", 1999

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