https://news.day.az/azerinews/1344367.html Kino tarixinin 5 ən mənasız ölümü
Kino tarixinin 5 ən mənasız ölümü
1. Milbern (Reyf Spoll) - "Prometey", 2012
2. Pol Konroy (Rayan Reynolds) - "Diri-diri basdırılarn", 2010
3. Rober Nevill (Uill Smit) - "Mən əfsanəyəm", 2007
4. Vinsent Veqa (Con Travolta) - "Kriminal qiraət", 1994
5. Rassel Franklin (Semüel L Cekson) - "Dərin mavi dəniz", 1999
gent.az
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