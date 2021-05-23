İranda kimya sənaye zavodunda partlayış baş verib, yaralılar var

İsfahanda kimya sənaye zavodunda partlayış baş verib.

APA-nın Tehran bürosunun məlumatına görə, Nargostare Sepahan kimya sənaye zavodunda baş vermiş partlayışda 9 nəfər yaralanıb.

Partlayış yerli vaxtla saat 03:26 dəqiqədə baş verib.

Yaralılar İsfahanın Şahinşəhr xəstəxanasına çatdırılıb .

Xəsarət alanların bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır.