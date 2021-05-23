https://news.day.az/azerinews/1345250.html İranda kimya sənaye zavodunda partlayış baş verib, yaralılar var
İranda kimya sənaye zavodunda partlayış baş verib, yaralılar var
İsfahanda kimya sənaye zavodunda partlayış baş verib.
APA-nın Tehran bürosunun məlumatına görə, Nargostare Sepahan kimya sənaye zavodunda baş vermiş partlayışda 9 nəfər yaralanıb.
Partlayış yerli vaxtla saat 03:26 dəqiqədə baş verib.
Yaralılar İsfahanın Şahinşəhr xəstəxanasına çatdırılıb .
Xəsarət alanların bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır.
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