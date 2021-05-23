Rumıniyalı cütlük aerobika gimnastikası üzrə Dünya Yaş Qrupları Yarışlarında qalib gəlib
Bakı Milli Gimnastika Arenasında aerobika gimnastikası üzrə Dünya Yaş Qrupları Yarışlarında qarışıq cütlüklər (15-17 yaş) arasında Darius Branda və Darya Mihaydan ibarət Rumıniya komandası qalib gəlib.
Trend-in məlumatına görə, ruminıyalılar 19.850 xal yığaraq qızıl medal qazanın.
Gümüş medalı Rusiya komandası (Danila Kudinov və Sofiya Yasnitskaya, 19.800 xal), bürünc medalı Bolqarıstan komandası (Xristo Manolov və Borislava İvanova 19.750 xal) qazanıb.
Qeyd edək ki, Bakı Milli Gimnastika Arenasında aerobika gimnastikası üzrə Dünya Yaş Qrupları Yarışlarının final günü keçirilir.
Yarışların üçüncü günündə fərdi qadın və kişi, qarışıq cütlük, üçlük, qrup və aerodans proqramları üzrə finallar keçirilir.
Yarış gününün sonunda bağlanış mərasimi baş tutacaq.
Qeyd edək ki, yarışlarda 18 ölkədən 202 gimnast iştirak edir.
Çempionatda 12-14 və 15-17 yaş qruplarında gimnastlar birincilik uğrunda mübarizə aparır.
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