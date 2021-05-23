https://news.day.az/azerinews/1345280.html Aerobika gimnastikası üzrə Dünya Yaş Qrupları Yarışlarının final günündən maraqlı anlar - FOTO
Aerobika gimnastikası üzrə Dünya Yaş Qrupları Yarışlarının final günündən maraqlı anlar - FOTO
Bakı Milli Gimnastika Arenasında aerobika gimnastikası üzrə Dünya Yaş Qrupları Yarışlarının final günü davam edir.
Trend-in məlumatına görə, Azərbaycan Gimnastika Federasiyası ilk dəfə olaraq aerobika gimnastikası üzrə Dünya Yaş Qrupları Yarışlarını təşkil edir.
Yarışların üçüncü günündə fərdi qadın və kişi, qarışıq cütlük, üçlük, qrup və aerodans proqramları üzrə finallar keçirilir.
Yarış gününün sonunda bağlanış mərasimi baş tutacaq.
Qeyd edək ki, yarışlarda 18 ölkədən 202 gimnast iştirak edir.
Çempionatda 12-14 və 15-17 yaş qruplarında gimnastlar birincilik uğrunda mübarizə aparır.
Trend yarışların üçüncü günündən maraqlı anları təqdim edir:
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