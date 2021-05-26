https://news.day.az/azerinews/1346252.html Nazir Ramiz Zeynalovla bağlı ƏMR VERDİ
Qeyd edək ki, Ramiz Zeynalovun 2021-ci ilin 19 fevral tarixində 70 yaşı tamam olub.
Nazir Ramiz Zeynalovla bağlı ƏMR VERDİ
Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Ramiz Zeynalovla bağlı əmr verib.
Sfera.az-ın məlumatına görə, nazirin əmri ilə, R.Zeynalovun daxili işlər orqanlarında xidmət müddəti bir il artırılıb.
Qeyd edək ki, Ramiz Zeynalovun 2021-ci ilin 19 fevral tarixində 70 yaşı tamam olub.
(Unikal.org)
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