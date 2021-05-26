Nazir Ramiz Zeynalovla bağlı

Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Ramiz Zeynalovla bağlı əmr verib.

Sfera.az-ın məlumatına görə, nazirin əmri ilə, R.Zeynalovun daxili işlər orqanlarında xidmət müddəti bir il artırılıb.

Qeyd edək ki, Ramiz Zeynalovun 2021-ci ilin 19 fevral tarixində 70 yaşı tamam olub. 
 
(Unikal.org)
 