https://news.day.az/azerinews/1347037.html Aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatında komanda hesabında qaliblər mükafatlandırılıb - FOTO
Aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatında komanda hesabında qaliblər mükafatlandırılıb - FOTO
Bakı Milli Gimnastika Arenasında aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatında komanda hesabında qaliblərin mükafatlandırma mərasimi keçirilib.
Trend-in məlumatına görə, birinci yeri Rusiya, ikinci yeri Rumıniya, üçüncü yeri isə Macarıstan komandası tutub.
Qeyd edək ki, aerobika gimnatikası üzrə 16-cı dünya çempionatı mayın 29-dək davam edəcək.
Yarışda 22 ölkədən 166 idmançı çıxış edir.
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