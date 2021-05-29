https://news.day.az/azerinews/1347270.html İspaniya gimnastı aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionu olub - FOTO
İspaniya gimnastı aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionu olub - FOTO
Milli Gimnastika Arenasında keçirilən aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatında fərdi proqramda kişilər arasında İspaniya gimnastı Migel Mane qalib gəlib.
Trend-in məlumatına görə, gimnast 22.350 xal qazanıb.
Gümüş medalı Roman Semyonov (Rusiya, 22.200 xal), bürünc medalı isə Lukas Barboza (Braziliya, 22.150 xal) qazanıb.
Azərbaycanlı gimnast Vladimir Dolmatov 21.100 xalla yeddinci olub.
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