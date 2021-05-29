İspaniya gimnastı aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionu olub

Milli Gimnastika Arenasında keçirilən aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatında fərdi proqramda kişilər arasında İspaniya gimnastı Migel Mane qalib gəlib.

Trend-in məlumatına görə, gimnast 22.350 xal qazanıb.

Gümüş medalı Roman Semyonov (Rusiya, 22.200 xal), bürünc medalı isə Lukas Barboza (Braziliya, 22.150 xal) qazanıb.

Azərbaycanlı gimnast Vladimir Dolmatov 21.100 xalla yeddinci olub.