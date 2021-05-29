Aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatının son günündən maraqlı anlar

Bu gün Bakıda Milli Gimnastika Arenasında aerobika gimnastikası üzrə 16-cı Dünya Çempionatını başa çatıb.

Trend Dünya Çempionatının son günündən ən maraqlı anları təqdim edir: