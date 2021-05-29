https://news.day.az/azerinews/1347320.html Aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatının son günündən maraqlı anlar - FOTO
Aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatının son günündən maraqlı anlar - FOTO
Bu gün Bakıda Milli Gimnastika Arenasında aerobika gimnastikası üzrə 16-cı Dünya Çempionatını başa çatıb.
Trend Dünya Çempionatının son günündən ən maraqlı anları təqdim edir:
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