Azərbaycanda telekanalın əməkdaşı 33 yaşında vəfat etdi

Ötən gün interaz televiziyasının əməkdaşı Nizami Eyvazov 33 yaşında vəfat edib.

Milli.Az xəbər verir ki, onun ölmünə səbəb kimi uzun sürən xəstəliyinin olması göstərilir.

1 gün öncə doğum gününü qeyd edən N.Eyvazov adıçəkilən kanalda operator kimi çalışırmış.